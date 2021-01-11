Готовим план антикризисных мер - Арахамия

Давид Арахамия является народным депутатом. Следующее очередное заседание Верховной Рады - 26 января. Фото: @sluganarodu.official

Власть готовит план антикризисных мер. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"От имени фракции "Слуга народа" сообщаю, что мы готовим план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов. Он будет наработан и обнародован в ближайшие дни.

На завтра запланировано совещание с премьером, и.о. министра энергетики, представителями Офиса президента и всеми, кого касается этот вопрос.

Если нужны будут быстрые решения - мы готовы их принимать в любое время.

Должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение и как в этой ситуации защитить людей", - написал нардеп в понедельник в Facebook.

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