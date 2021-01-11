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понедельник, 11 января 2021 14:54

Зеленский дал срочное задание правительству

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Зеленский дал срочное задание правительству
Чтобы не было недоразумений между властью и обществом. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский дал задание Кабинету министров быстрее провести детальную коммуникацию с общественностью касательно карантинных ограничений, внедренных на период с 8 до 24 января.

На совещании премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ограничения в Украине значительно мягче, чем локдауны в странах ЕС. В частности во многих государствах введен комендантский час, а жесткий локдаун длится значительно дольше, чем 2-3 недели и постоянно продолжается.

Также Шмыгаль сказал, что в Украине работает транспорт, разрешена работа киосков, продаются продукты питания и бытовая химия.

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"Нынешний карантин разрабатывался на основе карантина выходного дня, который мы проходили в декабре и который дал серьезное снижение заражений.

Мы позволили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать. Все санитарно-эпидемиологические службы, Министерство здравоохранения и мировой опыт показывают, что после праздников обязательно наступает рост заражений, поэтому сейчас внедрение строгих норм карантина является очень правильным решением и позволит избежать катастрофы", - заявил Шмыгаль.

Зеленский дал поручение правительству как можно быстрее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми, сообщает сайт президента.

Покупку некоторых товаров на время карантина решили ограничить, чтобы уменьшить количество контактов, сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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