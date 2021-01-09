МОЗ объяснило запрет продажи определенных товаров в карантин

Жесткий карантин в Украине продлится до 24 января. Фото: Reuters

Покупку некоторых товаров на время карантина решили ограничить, чтобы уменьшить количество контактов. Об этом на брифинге 9 января рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

На время жесткого карантина запрещена продажа одежды и игрушек. По словам министра, такое решение приняли не потому, что на этих товарах вирус распространяется активно.

"Если мы запрещаем реализацию данного товара в помещении магазина, то люди, которым он необходим, заказывают его через интернет-магазины и не будут контактировать с другими. То есть из 100 человек, которые могли быть в супермаркете и контактировать между собой, будет 40. Вероятность того, что они инфицируются или инфицируют других, уменьшается", - говорит Степанов.

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Министр считает, что люди будут ходить в магазин только по жизненно необходимые товары, а "если вы знаете, что игрушки не продаются 16 дней, то и не пойдете в магазин без надобности".

С 8 января в Украине начал действовать жесткий карантин, продлится он 17 дней - до 24 января 2021 включительно.