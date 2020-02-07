Государство не имеет права урезать в правах пенсионеров на оккупированных территориях - Тарута

Нардеп Сергей Тарута: "Аргументы власти, что у государства нет средств на выплату пенсий - неприемлемы". Фото: Цензор.НЕТ

Граждане Украины, которые заработали пенсию от государства, должны получать ее, независимо от того, где проживают.

Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Сергей Тарута, комментируя в кулуарах Верховной Рады итоги голосования за проект закона о праве на получение пенсий отдельным категориям граждан.

"Этот проект, к сожалению, не набрал нужных 226 голосов и вызвал раскол даже в монобольшенстве. Потому что это вопрос является маркером отношения депутатов к проблемам Донбасса. И, конечно, он чувствительный для украинских пенсионеров, которые вынуждены остаться на неподконтрольных территориях. Почему даже преступники, отбывающие наказание, имеют право на пенсию, а граждане, которых государство не смогло защитить от оккупации, фактически урезаются в законных правах? Это несправедливо, негуманно и недальновидно с позиций реинтеграции этих людей во всеукраинское общественное пространство", - отметил Сергей Тарута.

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Депутат считает неприемлемыми аргументы власти, что у государства нет средств на выплату пенсий.

"Средства - есть, но они, как и при предыдущей власти, вновь растворяются в коррупционных схемах на таможне, в налоговой, в заоблачных премиях государственных чиновников и неэффективном управлении экономикой", - отметил Тарута.

По его словам, вопрос компенсации пенсий гражданам на оккупированных территориях все равно придется решать. Если, конечно, новая власть действительно заинтересована в реинтеграции Донбасса.

5 февраля Верховная Рада голосовала за принятие за основу проекта Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан (№2083). Проект набрал 155 голосов, 87 из которых - голоса депутатов фракции "Слуга народа".