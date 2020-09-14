Госбюджет-2021: Минфин проигнорировал Раду и Гетманцева

Финансист "Слуги народа" сообщил, что создание проекту госбюджета-2021 не согласовывали с ВР. Фото: Facebook / Данил Гетманцев

Народный депутат из фракции "Слуга народа" и председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Министерство финансов Украины не проводило консультаций с Верховной Радой по созданию проекта Госбюджета на 2021 год.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

"К сожалению, Министерство финансов в этом году приняло непонятную политику и предварительные консультации с Комитетом по вопросам финансов, насколько я знаю, и с Комитетом по вопросам бюджета по проекту не проводило", - подчеркнул Гетманцев.

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В повестку дня Кабмина внесли законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, сообщил нардеп.

"Это так называемый ресурсный законопроект, который предусматривает пересмотр в сторону увеличения некоторых ставок налогов и введения некоторых правил налогообложения".



Согласно действующему законодательству, принимать такие изменения в Налоговый кодекс можно не менее чем за полгода до начала нового бюджетного года, добавил политик.



"На сегодняшний день, без каких-либо предварительных консультаций, мы видим такой законопроект в повестке дня Кабинета министров. Я не уверен, что будет у нас поддержка, но уверен в том, что бюджет рассчитан на базе этого законопроекта, чего не было раньше, и что мы не можем воспринять".

14 сентября на согласительном совете спикер ВР Дмитрий Разумков отметил, что до 15 сентября в ВР должен поступить от правительства проект Госбюджета-2021.