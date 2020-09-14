Вызов Шкарлета и Резникова, бюджет: что рассмотрит Рада на этой неделе

Депутаты соберутся на заседание завтра. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

До завтра в Верховную Раду должен поступить от правительства проект государственного бюджета на 2021 год. Об этом сказал спикер Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник.

"Насколько я понимаю, он будет отправлен вовремя. Чтобы в пятницу мы имели возможность рассмотреть этот вопрос в сессионном зале", - сказал Разумков.

Также в парламент хотят пригласить и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета и вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

"Профильный комитет поручил Министерству образования разработать концепцию повышения оплаты труда учителям. По состоянию на 2 сентября, это была крайняя дата, эта концепция не поступила в Верховную Раду. Учитывая начало работы школ, непростую ситуацию, в которой сегодня оказались учителя, стоило бы пригласить исполняющего обязанности министра образования на час вопросов к правительству. Для того, чтобы послушать, как он видит вопрос об изменении оплаты зарплаты учителям. И обеспечения школ всеми необходимыми условиями работы во время режима карантина. Видим, что школы начинают закрываться, переходить на режим удаленной работы. Потому что звучат разные мнения по этому поводу, мягко говоря", - заявил спикер.

"Другое из предложений. Все слышали заявления, звучавшие после встречи в рамках работы советников "нормандского формата". Возможно пригласить вице-премьер-министра Резникова, чтобы он доложил о том, как мы видим дальнейшее движение в этом направлении", - сказал Разумков.

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"Звучали некоторые обвинения касательно различных действий помощников народных депутатов на прошлой неделе. Стоило бы послушать позицию представителей правоохранительных органов. В любом случае должны быть беспристрастные действия следствия. Несмотря на то - от каких интересов, в интересах кого этот человек действовал. Дело должно двигаться, если там есть такой фактаж", - заявил Разумков.

По сообщению СМИ Национальное антикоррупционное бюро разоблачило на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа", однако помощник не был задержан.