"Слуге народа" несли взятку за законопроект - СМИ

Александр Юрченко избирался по округу. Фото: @sluganarodu.yurchenko.211

Национальное антикоррупционное бюро разоблачило на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа", однако он не задержан. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает "Українська правда"

Утром 13 сентября исключенный из фракции СН нардеп Гео Лерос заявил в Facebook, что 2 дня назад НАБУ задержало помощника Юрченко на взятке.

По данным журналистов, помощнику объявили подозрение, однако пока он не задержан.

Юрченко является председателем подкомитета ВР по вопросам обращения с бытовыми отходами Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"(Помощник депутата) взял первые 13 тысяч с 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами. НАБУ "вело" нардепа не один месяц, насобирало достаточно доказательств, но Венедиктова (генпрокурорка - Gazeta.ua) не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию.

Зеленскому стало известно об этом в тот же день, но в его команде взяточников ловить нельзя, поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы "порешать" это дело и, как всегда, в его офисе работает "режим тишины" о коррупции", - цитируют источник.

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Журналисты обратилась за комментарием в Офис генерального прокурора. Там предоставили такой ответ: "Информация провокационного характера, Офис генерального прокурора не получал материал. Сообщение о подозрении народным депутатам Украины готовит Генеральный прокурор, а не НАБУ".

Александр Юрченко избирался в парламент по 211 округу (Голосеевский район Киева) от партии "Слуга народа".

В 8 созыве Верховной Рады был помощником-консультантом депутатов Тараса Батенко, Андрея Денисенко (с 2015 года), представлявших "Укроп" и Елены Сотнык (в 2014 году) от "Самопомощь".

Директор НАБУ Артем Сытник не собирается уходить в отставку. В мае группа народных депутатов, среди которых Александр Дубинский, Максим Бужанский, Виктор Медведчук, Илья Кива, Даниил Гетманцев обратилась в Конституционный суд с представлением о неконституционности назначения Сытника на должность директора НАБУ. 28 августа КС признал неконституционным такой указ.