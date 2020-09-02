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среда, 02 сентября 2020 14:30

Сытник заявил, что в отставку не уйдет

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Сытник заявил, что в отставку не уйдет
Артем Сытник не собирается подавать заявление на увольнение. ФОТО: НАБУ

Директор НАБУ Артем Сытник не собирается уходить в отставку.

"Конечно, не буду. И я говорил о причинах такого решения Конституционного суда, почему он 20 лет рассматривал по-одному, а затем начал рассматривать по-другому. Причина в этом - дело Окружного административного суда города Киева (судей админсуда могли предупредить об обысках, об этом заявили детективы НАБУ. - Gazeta.ua). Но, согласно логике этого решения, президент сейчас не имеет конституционного права принять решение о моей отставке. Поэтому мы работаем дальше, но эту ситуацию надо сейчас решить в парламенте соответствующим законом", - рассказал он в интервью "24 каналу".

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Артем Сытник рассказал, что сам факт отмены приказа не прекращает полномочий и не освобождает директора от занимаемой должности, но дает возможность для определенных манипуляций и спекуляций.

"Сейчас после такого решения нельзя законно уволить ни одного руководителя Службы безопасности Украины в областях, потому что это будет неконституционный указ президента. Нет права у президента назначать или увольнять начальников СБУ в областях. Будет очень много вопросов. Можно будет просмотреть все назначения руководителей СБУ в областях за 20 лет. В общем, спекуляций тоже будет очень много. Но с юридической точки зрения, директор Сытник, который исполняет эти полномочия, и предусмотренные законом основания для прекращения этих полномочий и для увольнения. К этому времени действует такая норма, что прекращает полномочия директора (НАБУ. - Gazeta.ua) и освобождает от должности президент Украины".

Артем Сытник является первым и единственным директором НАБУ. Орган создали в 2015 году по требованию Международного валютного фонда и Европейской комиссии для введения безвиза с Евросоюзом.

Конституционный суд признал неконституционным назначение Сытника главой НАБУ. Орган заявил, что експрезидент Петр Порошенко превысил свои полномочия, выдавая указ о назначении директора.

Президент Владимир Зеленский, после своего избрания на пост главы государства, пытался уволить Сытника, но его не поддержала Рада.

Сейчас действующий директор НАБУ продолжает работать, ведь решение КС не означает его автоматического увольнения. Представитель президента в конституционном суде Федор Вениславский считает, что с юридической точки зрения Сытник больше не может выполнять полномочия главы бюро, поскольку указ о его назначении утратил силу.

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