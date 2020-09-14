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понедельник, 14 сентября 2020 12:06

В Раде вспомнили о "внучках и дедушках" и хотят видеть Зеленского

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В Раде вспомнили о &quot;внучках и дедушках&quot; и хотят видеть Зеленского
Нужно немедленно проводить закрытое заседание и звать на него Зеленского, говорят в парламенте. Фото: president.gov.ua

Президента Владимира Зеленского хотят видеть в парламенте. Об этом на согласительном совете в понедельник заявила бывшая вице-спикер, народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Часто от "слуг" слышим жалобы о предшественниках. Так вот Зеленский привел предшественников на должности, которые определяют судьбу переговоров в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе. Когда у нас внучки и жучки уже предлагают своих дедушек. Которые в начале 1990-х сдали Черноморский флот, морское пароходство, ядерное оружие. А теперь они ежедневно сдают страну, требуя от украинской армии встречать с хлебом и солью боевиков.

Или чтобы в угоду заместителя руководителя аппарата Путина Козака Верховная Рада принимала постановления. Такого не будет", - сказала нардеп.

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"Нам нужно не Резникова заслушивать, потому что он получает директивы от Зеленского. А немедленно проводить закрытое заседание парламента, на котором заслушать Зеленского. Рассказать нам, что происходит во внешней политике Украины", - заявила Геращенко.

Также нардеп заявила, что постановление о создании временной следственной комиссии по делу вагнеровцев "две недели находится в парламенте, но блокируется".

О ВСК по вагнеровцам рассказал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Наш коллега Роман Костенко обратился к главам фракций с просьбой предоставить своего представителя. Предоставили - "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Все остальные, включая "Слугу народа", почему-то на это ВСК не дают. О лесе создаем, о ЖЭКах создаем, а о вагнеровцах почему-то блокируется.

Поэтому мы вас ждем еще несколько часов, если не хотите принимать в этом участие, окей. Мы регистрируем ВСК в том составе, который нам предоставлен, и будем инициировать его рассмотрение. Потому что это вопрос важный", - сказал Железняк.

14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК Вагнера, задержанных 29 июля.

Журналист Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что ГУР Минобороны, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора проводили спецоперацию по розыску и задержанию боевиков.

По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации из Офиса президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что информация о срыве операции из-за предателя в ОП - "дезинформационная атака".

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