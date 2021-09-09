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четверг, 09 сентября 2021 14:23

"Гопота. Стыдно, грустно, горько" - сети обсуждают подчиненного Зеленского Татарова

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&quot;Гопота. Стыдно, грустно, горько&quot; - сети обсуждают подчиненного Зеленского Татарова
"Эта картинка - перфектное олицетворение всей мусоргской системы", - пишет Роман Скрыпин.

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров 1 сентября отгулял день рождения в ресторанном комплексе в Конче-Заспе, сообщил журналист "Українська правда" Михаил Ткач.

На дне рождении, в частности, гуляли заместители генерального прокурора, народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Национальной полиции, заместитель председателя Государственной налоговой службы.

Пользователи Facebook комментируют освещенное СМИ.

Роман Скрыпин, журналист

"Эта картинка - перфектное олицетворение всей мусорской системы. Следует ли после этого удивляться титушкам? Весь дресс-код, торбочка через плечо, в спортивном, инстинкты гопоты п*здить ногами чуть что: все здесь в комплексе в совершенной форме организма. Мне стыдно. Грустно. Горько. Мерзость".

Леонид Швец, политический обозреватель

"Смотреть можно даже без звука: эти лица, повадки! Страна в надежных руках".

Виталий Шабунин, председатель Центра противодействия коррупции

"На днюхе Татарова до 03:00 развлекался заместитель генпрокурора, спасший его от тюрьмы. Материал отлично показывает, кому именно Зеленский передал контроль за правоохранительной системой. В отмазывании своих власть Зеленского все больше похожа на власть Януковича. Порошенко в этом вел себя гораздо достойнее (избавился от Свинарчука на второй неделе скандала)".

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Татьяна Николаенко, журналистка

"Заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко идет с пакетом на день рождения Олега Татарова. На самом деле, Симоненко - лучший подарочек для Татарова сам по себе. Ведь именно он доконал бесконечными обращениями в суды производства по Татарову. Так что, в пакете разве что производство можно было принести".

Даниил Мокрык, журналист

"Ну разве не очаровательно? После того как офис генерального прокурора за уши вытащил Олега Татарова из криминала, заместитель Ирины Венедиктовой Алексей Симоненко приходит с подарочком к Татарову на день рождения! У этих людей, судя по всему, отбито даже не элементарное чувство стыда, а ощущение уместности".

Виктор Чумак, юрист

"Ничего удивительного, все по-старому. Татарова от НАБУ спас не замгенпрокурора и не Печерский суд. Это производное звено от власти политической. А политическая власть - это Зеленский и партия СН. И пока президенты будут воспринимать правоохранительную систему, как систему личной защиты и дающую возможность лично на кого-то влиять или давить - ничего меняться не будет".

Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Офиса президента Андрея Ермака в феврале прошлого года, а его заместителем Татарова - в августе.

В июне петиция за увольнение Татарова собрала необходимые 25 тыс. голосов. Президент Зеленский отказался увольнять.

Журналисты сообщали, что в разгар Майдана Татаров получил звание "Заслуженный юрист Украины" от бывшего президента Виктора Януковича, по представлению тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Татаров фигурирует в производстве о взяточничестве.

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