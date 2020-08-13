"Голос" выдвинул в мэры Одессы бывшего директора "Маски-шоу"

Наталья Делиева возглавляет областное отделение "Голос". Фото: @GolosZmin

Партия "Голос" выдвинула кандидатом на должность мэра Одессы Наталью Делиеву - бывшего директора театра "Маски-шоу".

Сейчас Делиева возглавляет областную ячейку партии, является председателем организации "Асоцiацiя жiнок України "Дiя", основателем "Продюсерский центр Наталии Делиевой".

Муж Натальи - Лев Делиев, звукорежиссер труппы "Маски" и брат Георгия Делиева, художественного руководителя труппы "Маски", режиссера, актера, народного артиста Украины, пишет "Укрінформ"

Ранее СМИ сообщали, что партия "Слуга народа" хочет выдвинуть в мэры Одессы юмориста, бывшего ведущего телепрограммы "Джентемльмен-шоу", народного артиста Украины Олега Филимонова. Якобы его кандидатуру одобрил президент Владимир Зеленский.

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11 августа комик, волонтер Сергей Притула заявил, что пойдет в мэры Киева от "Голос". Местные выборы запланированы на 25 октября.