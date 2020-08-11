Сергей Притула идет в мэры Киева

Баллотироваться депутат будет от партии "Голос". Фото: с официальной страницы в Facebook Сергея Притулы

Шоумен Сергей Притула будет баллотироваться в мэры Киева от партии "Голос".

Об этом он объявил во время презентации политсилы 11 августа.

"Я с большим удовольствием иду на эти выборы, потому что иду не один. Я собираюсь делать историю успешного Киева. И я знаю, что могу это сделать, потому что иду с командой настоящих специалистов, которым доверяю, на которых могу положиться и которым могу делегировать полномочия. В списке этих людей вы не найдете свадебных фотографов, моих кумовьев, моих институтских друзей, участников шоу "Варьяты". Простите, но вы их там не найдете. А специалистов - обязательно", - заявил Притула.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дубинский публично рассказал, как с помощью "1+1" "гасил" рейтинг Кличко

Партия "Батьківщина" выдвинула Алексея Кучеренко кандидатом на должность киевского городского главы. Лозунг кампании партии на местных выборах: "Единая надежная команда".