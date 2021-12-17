Гогилашвили рассказал о гражданстве РФ и предложении Зеленского

Во время интервью Гогилашвили курил.

Уволенный со скандалом бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили заявляет, что лишился гражданства Российской Федерации.

Об этом он сказал в интервью "Бабель"

"Мне плевать на Россию. Я не гражданин Российской Федерации. Я бывший гражданин России. У меня нет ни российского паспорта, ни российского гражданства. У меня есть украинский паспорт, украинский загранпаспорт. Это мой выбор. Моя гражданская позиция", - заявил.

Гогилашвили сказал, что с 2015 года ходил в российское посольство, подавал заявления. А затем "получил юридическую свободу от российского гражданства". А украинское гражданство получил в 2019 году.

Также экс-замминистра сказал, что в РФ против него есть уголовное производство.

"У меня есть уголовное производство, которое на меня завели из-за экстремизма и моей гражданской позиции в 2015 году. Затем, в 2016 году моих родителей вызвали в ФСБ", - сказал.

Заявил, что перед назначением в МВД прошел спецпроверку, но ее результатов не видел.

"Ну раз работал – значит, как-то это проверяли. Этот вопрос не ко меня", – ответил.

Также сказал, что не общается с депутатом российской Госдумы, "единороссом" Николаем Валуевым, с которым раньше работал по линии реабилитационных центров для алко- и наркозависимых.

"Я с этим человеком не общаюсь, ничего общего у меня с ним нет, не было и не может быть", - сказал.

Гогилашвили рассказал, что познакомился с президентом Владимиром Зеленским через его помощницу и теперь свою жену Марию Левченко.

А должность замминистра ему предлагали дважды. Первый раз отказался, во второй раз согласился.

"Второй раз предлагал президент. А до этого - не президент", - заявил.

Начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова Гогилашвили назвал своим другом. "У Кирилла идет ремонт в квартире. Я пригласил его и его жену на время ремонта к себе", - рассказал.