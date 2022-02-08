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вторник, 08 февраля 2022 18:19

Глава ОБСЕ едет в Украину

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Глава ОБСЕ едет в Украину
Рау посетит Украину и Россию. Фото: Reuters

Министр МИД Польши Збигнев Рау едет в Украину как представитель страны, возглавляющей ОБСЕ.

В четверг он посетит Киев и Донбасс, передает "Польское радио".

15 февраля Рау посетит Москву.

"Там есть что-то ощутимое – не декларация, а миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая имеет дело с этим замороженным, а то и не полностью замороженным конфликтом", – сказал спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

Ясина сообщил, что министр проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым как представитель страны, возглавляющей Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Он отметил, что встреча политиков станет элементом диалога на высоком уровне.

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"Министр Рау едет в Москву, чтобы построить этот диалог с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Лучше говорить, чем не говорить", - сказал спикер МИД.

7 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации вокруг Украины.

8 февраля Макрон посетил Украину. Заявил, что Париж стремится достичь стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели. Надо сделать все, чтобы с помощью новых механизмов укрепить безопасность.

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Дата
08
февраля

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