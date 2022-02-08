Макрон очертил самые трудные задачи для стабилизации ситуации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном 8 февраля в Киеве. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен достичь стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели.

Надо сделать все, чтобы с помощью новых механизмов усилить безопасность. Об этом Макрон сказал на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге, передаёт Gazeta.ua.

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"Это самая трудная задача на ближайшие недели, которая стоит перед нами. Во-первых, нам нужно продолжать решительно идти до конца путем выполнения "Минских соглашений". Второе, широкий диалог в инновационном ключе по вопросам безопасности, который бы создал для нас новый порядок и устраивал всех на континенте", – заявил Макрон.

По словам президента Франции, главное – способствовать восстановлению взаимного доверия, вернуть атмосферу покоя.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава государства встретил французского коллегу во вторник, 8 февраля, в Мариинском дворце. Это первый визит президента Франции в Украину через 24 года. В начале февраля Зеленский и Макрон по телефону обсуждали активизацию "нормандского формата".