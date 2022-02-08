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вторник, 08 февраля 2022 12:59

Зеленский встретился с Макроном

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Зеленский встретился с Макроном
Перед этим Макрон летал в Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Глава государства встретил французского коллегу во вторник, 8 февраля, в Мариинском дворце.

Президенты пошли на переговоры.

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Это первый визит президента Франции в Украину за 24 года.

В начале февраля Зеленский и Макрон по телефону обсуждали активизацию "нормандского формата".

Вчера Эммануэль Макрон встретился в Москве с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Переговоры между обоими продолжались более пяти часов.

Потом на пресс-конференции Макрон похвалил Зеленского за отзыв законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода".

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Дата
08
февраля

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