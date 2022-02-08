Зеленский встретился с Макроном

Перед этим Макрон летал в Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Глава государства встретил французского коллегу во вторник, 8 февраля, в Мариинском дворце.

Президенты пошли на переговоры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Никакого "прямого диалога" с ОРДЛО - Кулеба назвал "красные линии"

Это первый визит президента Франции в Украину за 24 года.

В начале февраля Зеленский и Макрон по телефону обсуждали активизацию "нормандского формата".

Вчера Эммануэль Макрон встретился в Москве с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Переговоры между обоими продолжались более пяти часов. Потом на пресс-конференции Макрон похвалил Зеленского за отзыв законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода".