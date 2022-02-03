Зеленский и Макрон провели телефонный разговор: о чем говорили

Макрон и Зеленский побеседовали по телефону. Фото: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.

Стороны обсудили активизацию нормандского формата, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Право на владу".

Также согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия.

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"Это второй разговор за неделю, динамика очень контактов интенсивна. Идет постоянное согласование позиций для того, чтобы выступить с сильной позиции в переговорах с Россией", — отметил Кулеба.

В четверг, 3 февраля, Макрон также разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Российский президент пожаловался Макрону на то, что Украина якобы не выполняет Минские соглашения.