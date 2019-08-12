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понедельник, 12 августа 2019 16:50

Глава Нацбанка "забыл" внести в декларацию более 18 млн грн

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Глава Нацбанка &quot;забыл&quot; внести в декларацию более 18 млн грн
В 2015 глава Нацбанка не внес данных более чем 8500000 грн, в 2016 - на 6600000 грн, в 2017 - на 3, 2 млн грн. ФОТО: "РБК-Украина"

Председатель Национального банка Яков Смолий не внес в свои деклараций за 2015-2017 годы совокупно 18,3 млн грн.

Об этом сообщило Национальное агентство по предупреждению коррупции по итогам проверки деклараций.

Речь идет о неправдивых данных относительно своего дохода и дохода жены в форме процентов. Также Смелый не указал наличие у жены корпоративных прав, не внес информацию о земельных участках, о средствах свои и жены на банковских счетах. В 2015-м глава Нацбанка не внес данных более чем 8,5 млн грн, в 2016-м - на 6,6 млн грн, в 2017-м - на 3,2 млн грн.

Также НАПК заметило ложную информацию в декларациях заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолия Корзуна, экс-заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Владимира Фалея и главы Бильмацкой районной государственной администрации Запорожской области Артема Попова.

Корзун в декларации за 2016-й неправдиво указал стоимость дома в Киеве и не внес наследство, которое получила жена. Фалей не указал имеющееся финобязательство перед банком, а Попов - неправдиво указал стоимость купленного дома и наличие корпоративных прав у его матери.

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Декларирование ложной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов (то есть более 480 тыс. грн) влечет за собой штраф до 200 необлагаемых минимумов (то есть 4250 грн) или ограничение свободы до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

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