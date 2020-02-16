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воскресенье, 16 февраля 2020 12:54

Германия сделала острое заявление об агрессии России

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Германия сделала острое заявление об агрессии России
Аннегрет Крамп-Карренбауер является председателем правящего в Германии Христианско-демократического союза.

Российская Федерация гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету давит на европейские государства.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "РБК-Україна"

"Россия гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету давит на европейские государства - от Украины до Латвии, Литвы и Эстонии, совершает нападения в Великобритании и в Германии", - сказала она.

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США могут выделить помощь для восточноевропейских государств, стремящихся к энергетической независимости от России. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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16
февраля

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