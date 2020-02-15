США дадут Восточной Европе миллиард на энергетическую независимость

Конгресс США может выделить помощь для восточноевропейских государств, стремящихся к энергетической независимости от России.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил об этом во время Мюнхенской безопасности конференции, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Он отметил, что США поддерживают Украину в борьбе с Россией. Он уделил особое внимание поддержке всего восточноевропейского региона в стремлении энергетической независимости.
"Мы планируем выделить 1 млрд долларов для наших друзей и союзников из Восточной Европы в рамках инициативы трех морей", - заявил он.
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Украина пока не является частью "инициативы трех морей". Продолжаются дискуссии о вступлении Украины в качестве наблюдателя.
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время неформального ужина на Мюнхенской конференции по безопасности.
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