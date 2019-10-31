Генсек НАТО обратился к нардепам, цитируя Шевченко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с трибуны Верховной Рады процитировал строки стихотворения Тараса Шевченко.
"Когда я в прошлый раз имел честь выступать перед Радой два года назад, я процитировал Тараса Шевченко. Хочу еще раз его процитировать", - сказал Столтенберг.
Он на английском зачитал строки стихотворения "Минають дні, минають ночі":
Страшно впасти у кайдани,
Умирать в неволі,
А ще гірше — спати, спати
І спати на волі
"Свобода - это не просто право. Это еще и обязанность действовать не только в своих собственных интересах, но и в интересах всех людей. Как избранные депутаты этому парламента вы можете работать вместе, независимо от партийной принадлежности, на благо всех граждан Украины. И воспользоваться возможностями, которые дает свободное демократическое общество. Вы не спите, вы поддерживаете ценности. Украина стоит за свое будущее, а НАТО стоит рядом с вами", - заключил генсек НАТО.
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30 октября на приглашение украинской власти с визитом в Украину прибыл Североатлантический совет НАТО. Визит начался в Одессе. 31-го генеральный секретарь НАТО и послы стран-членов Альянса находятся в Киеве.
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