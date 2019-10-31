Генсек НАТО обратился к нардепам, цитируя Шевченко

Столтенберга уже выступал в Верховной Раде 2 года назад. Фото: Yan Dobronosov

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с трибуны Верховной Рады процитировал строки стихотворения Тараса Шевченко.

"Когда я в прошлый раз имел честь выступать перед Радой два года назад, я процитировал Тараса Шевченко. Хочу еще раз его процитировать", - сказал Столтенберг.

Он на английском зачитал строки стихотворения "Минають дні, минають ночі":

Страшно впасти у кайдани,

Умирать в неволі,

А ще гірше — спати, спати

І спати на волі

"Свобода - это не просто право. Это еще и обязанность действовать не только в своих собственных интересах, но и в интересах всех людей. Как избранные депутаты этому парламента вы можете работать вместе, независимо от партийной принадлежности, на благо всех граждан Украины. И воспользоваться возможностями, которые дает свободное демократическое общество. Вы не спите, вы поддерживаете ценности. Украина стоит за свое будущее, а НАТО стоит рядом с вами", - заключил генсек НАТО.

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30 октября на приглашение украинской власти с визитом в Украину прибыл Североатлантический совет НАТО. Визит начался в Одессе. 31-го генеральный секретарь НАТО и послы стран-членов Альянса находятся в Киеве.