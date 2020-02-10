Генпрокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии уголовного дела

Генпрокуратура Панамы не закрыла дело против Портнова. Фото: radiosvoboda.ua

Генеральная прокуратура Панамы отказалась закрывать уголовное дело против бывшего заместителя главы Администрации президента-беглеца Януковича Андрея Портнова.

Так еще в октябре прошлого года Генпрокуратура Панамы закрыла инициированное Портновым дело против Петра Порошенко в связи с отсутствием состава преступления. И на основе ложных показаний Портнова открыла дело против него, которое сам Портнов безрезультатно пытается закрыть. Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Панама расследует уголовное дело против Андрея Портнова №201900064015 по факту возможного совершения им преступлений против правосудия путем фальсификации фактов, клеветы во время судебного разбирательства, дачи заведомо ложных показаний, а также преступлений против экономической безопасности путем распространения ложных сведений", - говорится в документе , который Генпрокуратура Панамы направила в Украину.

Как отмечается, теперь в панамском деле против Портнова за дачу под присягой лживых показаний против Порошенко, самого Порошенко признали потерпевшим.

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"Большинство дел против Петра Порошенко открыто Государственным бюро расследований именно после заявлений Портнова. По всем фактам адвокаты Петра Порошенко обратились с заявлениями, требуя привлечь близкого соратника Януковича к ответственности за заведомо ложные сообщения о преступлении, что тянет на уголовную ответственность. Но ГБР это орудие политических репрессий Офиса президента, который поставил задачу несмотря ни на что остановить активность оппозиционного лидера Петра Порошенко и уничтожить его политическую репутацию", - добавили в партии "ЕС".

Напомним, дело по заявлению Портнова против Порошенко была открыто в июле 2019 года. В своем заявлении Андрей Портнов утверждал, что компании, якобы связанные с Порошенко, осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем. К заявлению были приложены собственноручные показания Портнова. После проверки информации, которую предоставил Портнов, прокурор решил закрыть дело из-за отсутствия доказательств.