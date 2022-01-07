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пятница, 07 января 2022 13:31

Гарань об аресте имущества Порошенко: подарок под елку Путину от Зеленского

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Гарань об аресте имущества Порошенко: подарок под елку Путину от Зеленского
Порошенко намерен вернуться в Украину 17 января. Фото: ЕС

Преследование пятого президента Петра Порошенко ослабляет Украину.

Об этом в Facebook написал научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор кафедры политологии НаУКМА Алексей Гарань.

Он прокомментировал решение Печерского суда об аресте имущества Порошенко и отметил, что это следствие идеи-фикс президента Владимира Зеленского.

"Номинацию "Угонщик Рождества" в предварительных опросах выигрывал Путин. А сейчас с ним хочет посоревноваться президент Зеленский. Когда мне позвонили по телефону знакомые об аресте имущества Порошенко, я сначала не поверил - опять что-то где-то на фейсбуке "какая бабка сказала". А оказалось, что да. Это надо перед Рождеством, когда нужно объединяться", - пишет Гарань.

По его словам, дело не в Порошенко, а в том, что перед путинской агрессией, Зеленский разъединяет страну, давит на государственную оппозицию, дискредитирует перед миром.

"Как бы мы ни относились к Порошенко, но он с 2014 года возглавлял воевавшую страну, создавал международную коалицию в защиту Украины. В это время "пацифист" Зеленский иронизировал над Украиной и своим юмором ниже плинтуса разрушал доверие к государственным институтам, высмеивал в телесериале не только украинцев в вышиванках, но и Запад, который нам помогал", - напомнил ученый.

"А Путин в это время усмехается и потирает руки. Это какой подарок ему под елку делает Зеленский", - пишет Гарань.

Порошенко подозревается в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций ЛДНР. О подозрении ему сообщили 20 декабря.

В Facebook Порошенко сообщал, что находится в Турции. Вскоре записал видео, в котором заявил, что команда президента Владимира Зеленского пересекла "красные линии".

В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте подозреваемого с альтернативой залога 1 млрд грн.

Порошенко планирует вернуться в Украину 17 января и готовится к встрече с генеральной прокуроркой Ириной Венедиктовой.

В Европейской солидарности заявили, что Порошенко возвращается не для того, чтобы отбиваться от политических обвинений, а для того, чтобы защищать Украину от "некомпетентного руководства" и внешней агрессии.

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Дата
07
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