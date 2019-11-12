Фракции Порошенка, Тимошенко и кума Путина взбунтовались против рынка земли от Зеленского

Фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, "Европейская солидарность" Петра Порошенко и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом шла речь на заседании парламента во вторник, пишет "Українська правда"

"Земля становится в мире самым дорогим стратегическим ресурсом. Сильные, интеллектуальные, умные страны мира своей стратегией определили скупку в государственную собственность земель сельхозназначения как в своей стране, так и за ее пределами.

Ни в коем случае нельзя сегодня Украине избавиться от этого стратегического ресурса", - заявила Тимошенко.

Также на трибуну выходила фракция "ОПЗЖ".

"Хр*н вам, а не земля Украины. Дидька лысого вы получите, а не землю. Если бы я имел талант, я бы щас спел песню "Вставай страна огромная", - заявил представитель "ОПЗЖ" Вадим Рабинович.

"Мы не будем голосовать за законы о дерибане земли. Мы за рынок земли, но когда украинский крестьянин будет защищен, минимальная цена будет высокой, украинский фермер будет защищен и будет иметь приоритет, а те, кто хотят скупить землю кусками площадью с Лихтенштейн или Андорру, не смогут это сделать. И никакие популистские референдумы власти не помогут", - заявил представитель "ЕС" Николай Княжицкий.

Между тем под парламентом против законопроектов о обороте земель сельскохозяйственного назначения собрались на акцию ВО "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор".

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Президент Владимир Зеленский в понедельник обратился к украинцам по поводу земельной реформы и референдумов. "Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земельные участки только в случае, если на это дано согласие народа Украины. На всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе", - заявил он.