Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах

Важные вопросы в Украине будут решаться на референдумах, говорит президент.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу земельной реформы и референдумов.

Видео появилось в Facebook в понедельник.

"Вскоре Верховная Рада рассмотрит вопрос о введении рынка земли. Последние 20 лет этим вопросом манипулируют. Старые политики запугали простых людей, посеяли в их головах ряд мифов. Уверяют, что этого нельзя делать.

А вас не удивляет, что старые политики начали заботиться о народе? А возможно вопрос в другом? Возможно, они лоббируют чьи-то интересы? Тех, кому выгодно, чтобы украинцы не владели землей.

В любом случае понимаю, что этот вопрос очень чувствительный. Нашим лозунгом было "Сделаем это вместе". Поэтому принято следующее решение. Между первым и вторым чтением в действующий проект закона будут внесены правки. Согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане компании, основанные исключительно украинскими гражданами.

Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земельные участки только в случае, если на это дано согласие народа Украины. На всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе", - заявил глава государства.

"В ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума. И наконец предоставит украинцам право решать судьбу того или иного, очень важного для них вопроса.

Сделаем это вместе", - также заявил Зеленский.

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До конца этого года по отдельным народным депутатам от "Слуги народа" будут "серьезные выводы". Об этом в видео заявил президент Владимир Зеленский. Он катался за рулем авто правительственным кварталом.