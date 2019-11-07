Зеленский анонсирует "серьезные выводы" по "слугам народа"

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 387
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 801
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1935
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2151
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5031
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1656
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1008
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5463
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 747
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6741
Фото
Все фото
4
6
5
5
3
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Вакарчук и &quot;слуга народа&quot; договорились найти средства для педагогов
Вакарчук и "слуга народа" договорились найти средства для педагогов
&quot;Я же не лох&quot;: Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Видео
Все видео
Зеленский анонсирует "серьезные выводы" по "слугам народа"
Зеленский анонсирует "серьезные выводы" по "слугам народа"
Оговорка по Фрейду: Зеленский на рабочем совещании говорил о "концертах"
Оговорка по Фрейду: Зеленский на рабочем совещании говорил о "концертах"
Советник секретаря СНБО вступился за представителей боевиков
Советник секретаря СНБО вступился за представителей боевиков
"Слуга народа" Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове – Bihus
"Слуга народа" Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове – Bihus
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1008
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 765
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3510
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2025
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
07 ноября 2019
Просмотров: 72
Незроблене діло
Незроблене діло інколи чудно нагадує про себе. От весною посадили картоплю у брата й поїхали собі. І далі я про ту картоплю наче й не думав зовсім. А ...
четверг, 07 ноября 2019 18:41

Зеленский анонсирует "серьезные выводы" по "слугам народа"

  Комментировать
Зеленский анонсирует &quot;серьезные выводы&quot; по &quot;слугам народа&quot;
Зеленский говорит, что в "Слуге народа" есть аморальные поступки и ошибки.

До конца этого года по отдельным народным депутатам от "Слуги народа" будут "серьезные выводы".

Об этом в видео Facebook заявил президент Владимир Зеленский.

"Это партия ("Слуга народа". - Gazeta.ua), в названии которой есть все 100% содержание. Это партия народная, не только президентская.

Есть некоторые ошибки, аморальные поступки. Есть некоторые депутаты, которые не хотят голосовать за те или иные законы. Хотя мы договаривались, когда обсуждаются законопроекты на заседаниях, фракциях, комитетах - там, пожалуйста, споры. Но не выносить их, пожалуйста, на заседание Верховной Рады", - сказал Зеленский.

Президент рассказал о договоренности внутри политсилы:

"Если 70% партии "За" законопроект накануне голосования, то мы все голосуем".

"Поэтому мы очень внимательно, я лично, следим за статистикой. Не только там какие-то такие, ну скажем так, позорные СМС-ки. Они тоже есть. Есть позорные слухи. Но очень рад, что пока это только слухи. Есть минусы по поводу статистики голосований того или иного депутата.

За всем этим мы следим и серьезные выводы будут сделаны до конца этого года.То есть каждый депутат должен понимать, что он должен голосовать за законы, которые нужны обществу", - заявил президент.

Зеленский отметил, что не все законопроекты "популярные".

"Пока в Верховной Раде у нас демократия. Но пока", - добавил президент, говоря о разнообразии фракции "Слуга народа".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство, в рамках которого проверит, получали ли 11 нардепов "Слуги народа" по $30 тыс. за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании финансового комитета.

После этого член налогового комитета Дубинский прошел в прямом эфире полиграф.

Глава фракци "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что правоохранители запретили выходить в эфир нардепу от "Слуги народа", который является свидетелем по делу о взятке $30 тыс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский анонсирует "серьезные выводы" по "слугам народа"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
ноября

Заключили военное соглашение с Польшей

Россияне изменили отношение к украинскому правительству

Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России

Договорились о новой линии разграничения фронта

Студенты пропустили военный парад на Крещатик

Николая любили девушки, любят и будут любить: Винграновскому 83

На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев

Самое читаемое
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
14
 Просмотров: 21366
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки Просмотров: 14364
Показали, как поделят область после административной реформы
Показали, как поделят область после административной реформы Просмотров: 13185
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 7579
&quot;Хотим опровергнуть информацию&quot;: семья Заворотнюк сделала заявление
"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление Просмотров: 6858
Политика
Президент: "Свинарчук, Пашинский, Дубневич, Мыкытась. По ним будут приговоры"
Президент: "Свинарчук, Пашинский, Дубневич, Мыкытась. По ним будут приговоры" Просмотров: 279
"Говорили доллар будет по 100. Ничего этого не произошло" - Зеленский развеял страшилки о себе
"Говорили доллар будет по 100. Ничего этого не произошло" - Зеленский развеял страшилки о себе Просмотров: 135
Порошенко услышали на оккупированных территориях через радиостанцию "Тризуб ФМ"
Порошенко услышали на оккупированных территориях через радиостанцию "Тризуб ФМ" Просмотров: 648
Заявление Яременко об увольнении до сих пор не дошло до Разумкова
Заявление Яременко об увольнении до сих пор не дошло до Разумкова Просмотров: 162
Кабмин одобрил "перекошенный" проект госбюджета-2020 - эксперт
Кабмин одобрил "перекошенный" проект госбюджета-2020 - эксперт Просмотров: 135
Больше всего комментируют
19
ГБР взялось за Софию Федыну
6
Кличко обвиняют в госизмене
5
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
3
"Спекуляции и нагнетания" - генерал прокомментировал разведения сил на Донбассе
3
Украинскую отаманшу убил предатель
Голосов: 13528
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua