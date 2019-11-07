Зеленский анонсирует "серьезные выводы" по "слугам народа"

Зеленский говорит, что в "Слуге народа" есть аморальные поступки и ошибки.

До конца этого года по отдельным народным депутатам от "Слуги народа" будут "серьезные выводы".

Об этом в видео Facebook заявил президент Владимир Зеленский.

"Это партия ("Слуга народа". - Gazeta.ua), в названии которой есть все 100% содержание. Это партия народная, не только президентская.

Есть некоторые ошибки, аморальные поступки. Есть некоторые депутаты, которые не хотят голосовать за те или иные законы. Хотя мы договаривались, когда обсуждаются законопроекты на заседаниях, фракциях, комитетах - там, пожалуйста, споры. Но не выносить их, пожалуйста, на заседание Верховной Рады", - сказал Зеленский.

Президент рассказал о договоренности внутри политсилы:

"Если 70% партии "За" законопроект накануне голосования, то мы все голосуем".

"Поэтому мы очень внимательно, я лично, следим за статистикой. Не только там какие-то такие, ну скажем так, позорные СМС-ки. Они тоже есть. Есть позорные слухи. Но очень рад, что пока это только слухи. Есть минусы по поводу статистики голосований того или иного депутата.

За всем этим мы следим и серьезные выводы будут сделаны до конца этого года.То есть каждый депутат должен понимать, что он должен голосовать за законы, которые нужны обществу", - заявил президент.

Зеленский отметил, что не все законопроекты "популярные".

"Пока в Верховной Раде у нас демократия. Но пока", - добавил президент, говоря о разнообразии фракции "Слуга народа".

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Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство, в рамках которого проверит, получали ли 11 нардепов "Слуги народа" по $30 тыс. за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании финансового комитета. После этого член налогового комитета Дубинский прошел в прямом эфире полиграф. Глава фракци "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что правоохранители запретили выходить в эфир нардепу от "Слуги народа", который является свидетелем по делу о взятке $30 тыс.