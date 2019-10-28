Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа

Фото: Facebook.com/alterdubinskyi

Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский обнародовал заключение проверки на полиграфе.

Фотокопию документа Дубинский опубликовал в Facebook.

Исследование касалось голосования нардепа против законопроекта №2047 и "наличия или отсутствия в его действиях любых коррупционных мотивов".

Перед тестом Дубинский заявил, что не брал $30 тыс. за голосование.

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В заключении указано, что во время тестирования опрашиваемый вел себя адекватно, не применял "предыдущих фармакологических мер", которые могут искажать психофизиологические реакции.

"Установить правдивость ответов "да" у опрашиваемого на вопрос "Вы голосовали против этого законопроекта из-за того, что в нем присутствует коррупционная составляющая?" и "Вы проголосовали против этого законопроекта из-за неправомерных выгоды для каких-то конкретных лиц в ущерб интересам государства?" не удалось, поскольку ответы "да" и "нет" на эти вопросы отличались одинаково значимыми психофизиологическими реакциями", - говорится в заключении.

"Вывод. Дубинский Александр Анатольевич правдиво ответил на все вопросы относительно своей непричастности к договоренности, ожидания и получения неправомерной денежного вознаграждения за голосование против проекта 2047 и не знает, кто из членов комитета причастен к этому. Дополнительно установлено, что за время работы в Верховной Раде опрашиваемый не получал денежных вознаграждений или любых других за содействие в продвижении законопроектов по просьбе любых лиц", - говорится в тексте.

24 октября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия проходил полиграф и честно ответил на все вопросы. Об этом заявлял научный сотрудник Национальной академии медицинских наук Украины, полиграфолог, врач-психофизиолог Виталий Опанасенко. Накануне Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство, в котором проверит получали ли 11 нардепов "Слуги народа" по $ 30 тыс. за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании финансового комитета.