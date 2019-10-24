Арамахия прошел полиграф: результаты

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не врал, говорит специалист. Фото: hromadske.ua

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прошел полиграф и честно ответил на все вопросы.

Об этом сказал сотрудник Национальной академии медицинских наук Украины, полиграфолог, врач-психофизиолог Виталий Опанасенко.

"Мы имеем те реакции, которые указывают на то, что кроме того, что человек честно ответил, он еще менее эмоционально нагруженный за всей этой ситуацией (корупционный скандал. Gazeta.ua)", - сказал специалист.

"Если сравнивать результаты Давида с результатами Александра (Дубинского. Gazeta.ua), то сразу бросается в глаза безучастность в психофизиологическом смысле по сравнению с тем, что пришлось под полиграфом пережить в эмоциональном плане Александру.

Грубо говоря, я спросил "Представьте себе ситуацию. Украли деньги в офисе, вызывают сантехника и требуют от него пройти полиграф. Который вообще не в курсе ситуации". Александр переживал, конкретно ему вменяли вину - то 50, то 30 тысяч. Он был волнителен, все равно правдиво отвечал на вопросы. То полиграмма в целом, все вегетативное поведение под полиграфом у Давида - будто то бы у человека, который не слышит вопросов.

Единственное, что его задело, это идеологические противники, когда я задал вопрос "Брали деньги за голос от представителей "Платформи - За життя"?" Это в принципе политический нонсенс, чтобы это могло иметь место. Поэтому это чистейшей воды ложноположительная реакция. При чем она повторилась уже при повторе тестов", - рассказал Опанасенко.

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Ранее Давид Арахамия заявил, что правоохранители запретили выходить в эфир нардепу от "Слуги народа", который является свидетелем по делу о взятке в $30 тыс. Накануне он анонсировал, что приведет свидетеля на эфир "Право на власть" 24 октября.