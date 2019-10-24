Арамахия прошел полиграф: результаты

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
1 Просмотров: 2574
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 639
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 5391
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 39645
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1116
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3267
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2331
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3249
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3177
Фото
Все фото
9
8
4
6
3
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
Экс-чиновника задержали в &quot;Борисполе&quot; по подозрению в государственной измене
Экс-чиновника задержали в "Борисполе" по подозрению в государственной измене
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
Самый молодой нардеп стал отцом
Самый молодой нардеп стал отцом
Видео
Все видео
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Российские пропагандисты провоцировали Разумкова в Совете Европы
Российские пропагандисты провоцировали Разумкова в Совете Европы
"Я вам не дам отпетлять" - Дубинский обратился к "Слугам народа"
"Я вам не дам отпетлять" - Дубинский обратился к "Слугам народа"
Милованов об обидах Коломоського: "Не скрою, что я дебил"
Милованов об обидах Коломоського: "Не скрою, что я дебил"
Появилось видео с Луценко в Лондоне
Появилось видео с Луценко в Лондоне
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 639
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5274
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7497
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1827
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1026
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 октября 2019
Просмотров: 45
Міміка й жести
Уранці, коли їдеш з Лівого берега, у вагонах метро на Сирецькій лінії дуже тісно. Люди утрамбовані, як оселедці. Не поворушиш ні рукою, ні ногою. І ...
четверг, 24 октября 2019 17:44

Арамахия прошел полиграф: результаты

  Комментировать
Арамахия прошел полиграф: результаты
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не врал, говорит специалист. Фото: hromadske.ua

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прошел полиграф и честно ответил на все вопросы.

Об этом сказал сотрудник Национальной академии медицинских наук Украины, полиграфолог, врач-психофизиолог Виталий Опанасенко.

"Мы имеем те реакции, которые указывают на то, что кроме того, что человек честно ответил, он еще менее эмоционально нагруженный за всей этой ситуацией (корупционный скандал. Gazeta.ua)", - сказал специалист.

"Если сравнивать результаты Давида с результатами Александра (Дубинского. Gazeta.ua), то сразу бросается в глаза безучастность в психофизиологическом смысле по сравнению с тем, что пришлось под полиграфом пережить в эмоциональном плане Александру.

Грубо говоря, я спросил "Представьте себе ситуацию. Украли деньги в офисе, вызывают сантехника и требуют от него пройти полиграф. Который вообще не в курсе ситуации". Александр переживал, конкретно ему вменяли вину - то 50, то 30 тысяч. Он был волнителен, все равно правдиво отвечал на вопросы. То полиграмма в целом, все вегетативное поведение под полиграфом у Давида - будто то бы у человека, который не слышит вопросов.

Единственное, что его задело, это идеологические противники, когда я задал вопрос "Брали деньги за голос от представителей "Платформи - За життя"?" Это в принципе политический нонсенс, чтобы это могло иметь место. Поэтому это чистейшей воды ложноположительная реакция. При чем она повторилась уже при повторе тестов", - рассказал Опанасенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На полиграфе Арахамия бросил тень на коллег по фракции

Ранее Давид Арахамия заявил, что правоохранители запретили выходить в эфир нардепу от "Слуги народа", который является свидетелем по делу о взятке в $30 тыс.

Накануне он анонсировал, что приведет свидетеля на эфир "Право на власть" 24 октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Арамахия прошел полиграф: результаты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
октября

Впервые показали место убийства советского писателя

Украина согласилась уничтожить свои ракеты

Кота в бочке спустили с самого большого водопада

Самое читаемое
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 59363
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 57436
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 32944
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц Просмотров: 26957
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
 6 Просмотров: 14553
Политика
Благодаря СМИ руководитель хора Веревки забеспокоился, чтобы у него "не поехала крыша"
Благодаря СМИ руководитель хора Веревки забеспокоился, чтобы у него "не поехала крыша" Просмотров: 45
"Слуг" массово поведут на детектор лжи
"Слуг" массово поведут на детектор лжи Просмотров: 90
На полиграфе Арахамия бросил тень на коллег по фракции
На полиграфе Арахамия бросил тень на коллег по фракции Просмотров: 549
$30 тыс. для "слуг народа": свидетелю запретили появляться на ТВ
$30 тыс. для "слуг народа": свидетелю запретили появляться на ТВ 1 Просмотров: 477
Вовк обвинил НАБУ и САП в предвзятости и нарушениях
Вовк обвинил НАБУ и САП в предвзятости и нарушениях Просмотров: 90
Больше всего комментируют
6
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
5
Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного
4
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
3
"Майдан вышел на протест, чтобы таких, как вы, не было на нашей земле" - семьи героев Небесной сотни ответили Портнову
Голосов: 13041
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua