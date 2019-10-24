$30 тыс. для "слуг народа": свидетелю запретили появляться на ТВ

Арахамия проходит полиграф. Фото: theinsider.ua

Правоохранители запретили выходить в эфир нардепу от "Слуги народа", который является свидетелем по делу о взятке $30 тыс.

Об этом сообщил руководитель фракции СН Давид Арахамия перед прохождением полиграфа. Накануне он анонсировал, что приведет свидетеля на эфир "Право на власть" 24 октября.

"К сожалению, свидетеля не будет сегодня в студии. Ему запретили правоохранительные органы. Говорят, есть две угрозы. Первая - это утечка данных, которые могут как-то нарушить следственный процесс. Вторая - количество денег в этой схеме очень велика. Где-то 20 миллионов долларов в год в течение последних 5 лет, то есть уже кто-то заработал 100 миллионов долларов. Есть потенциальная угроза самому депутату и членам его семьи", - сказал Арахамия.

Он отметил, что очень хотел, чтобы свидетель рассказал в СМИ, как все происходило.

"К человеку подошли, дали просто законопроект в руки и говорят: "Надо зарегистрировать". Это депутат", - пояснил Арахамия.

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Накануне Давид Арахамия заявил, что имеет свидетелей попыток подкупить нардепов и одного из них приведет на телеэфир. САП открыла производство, в рамках которого проверит, получали ли 11 нардепов "Слуги народа" по $30 тыс.за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании финансового комитета. Президент Владимир Зеленский предложил всем членам финансового комитета пройти проверку на детекторе лжи. Если отдельные "слуги народа" окажутся замешаны в коррупции, то понесут ответственность, отметил глава государства.