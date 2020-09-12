Фокин отказался встречаться с парламентским комитетом - Качура

Фокин заявил, что слишком занят, чтобы встречаться с нардепами, которые пригласили его на разговор. Фото: Facebook

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин отказался проводить встречу с парламентским комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Александр Качура.

"Сегодня Витольд Фокин отказался проводить встречу с комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, которая должна была состояться 15 сентября. Озвученная причина - занятость и необходимость работать в трехстороннем контактной группе", - написал Качура в своем Telegram-канале.

Он отметил, что встреча не состоится в ближайшее время, а конкретная дата проведения не оговорена. Качура отметил, что будет немедленно требовать провести эту встречу.

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Недавно Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только оккупированным районам. Также он высказался о возможном компромиссе с Россией, где Украина соглашается на общую амнистию на Донбассе, а РФ снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию. В ВР заявили, что это не соответствует украинским национальным интересам.