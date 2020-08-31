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На Банковой открестились от заявлений Фокина, но не отказались от "особого статуса"

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На Банковой открестились от заявлений Фокина, но не отказались от &quot;особого статуса&quot;
"Особый статус" касается исключительно временно оккупированных районов, говорит Ермак. Фото: "Укрінформ"

Заявления, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины. Об этом в понедельник заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украина", - цитирует Ермака сайт президента.

Руководитель ОП заявил, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжкие преступления.

Ермак также заявил: Минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - речь идет исключительно о временно оккупированных районы.

"Есть четкие красные линии, которые неоднократно оценивал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины", - сказал Ермак.

"Особый статус" касается исключительно временно оккупированных районов, говорит Ермак.

Тем временем в "Слуга народа" требуют вывести Фокина из состава ТКГ.

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