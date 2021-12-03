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пятница, 03 декабря 2021 16:43

"Фломастеры как бы цветные, а пишут все г*вном" - Скрыпин о российских либералах

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&quot;Фломастеры как бы цветные, а пишут все г*вном&quot; - Скрыпин о российских либералах
Журналист не подбирал слова. Фото: @SKRYPIN.UA

Российские журналисты, блогеры, которых принято называть либералами, не отличаются друг от друга.

Об этом сказал журналист Роман Скрипин в эфире Skrypin.ua

"Начнем с Венедиктова, Белковского, Варламов - поц, в Дудь, и даже Невзоров, Собчак, Панасенков. Это все в разный цвет окрашенные одни и те же. Фломастеры вроде бы цветные по колпачкам, но пишут все г*вном", - сказал Скрыпин.

Также журналист рассказал, что после того как его показали в эфире кремлевского телевидения, с ним перестали говорить родственники в РФ.

"Меня показывали у Скабеевой. После этого со мной родственники из Нижнего Тагила не общаются", - сказал Скрыпин.

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Служба безопасности Украины не продолжала запрет на въезд в Украину российскому блогеру Илье Варламову из-за посещения им оккупированного Россией Крыма, выяснили журналисты.

Петиция Сергея Стерненко об ограничении права на въезд на территорию Украины граждан государства-агрессора РФ за 10 дней набрала необходимые 25 тыс. голосов поддержки. Президент Владимир Зеленский передал петицию в правительство, СНБО и СБУ.

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Дата
03
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