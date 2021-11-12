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пятница, 12 ноября 2021 12:06

СБУ не продлевала запрет на въезд топтавшемуся в Крыму блогеру из России

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СБУ не продлевала запрет на въезд топтавшемуся в Крыму блогеру из России
Илья Варламов. Фото: facebook.com/varlamov

Служба безопасности Украины не продлевала запрет на въезд в Украину российскому блогеру Илье Варламову из-за посещения им оккупированного Россией Крыма.

Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос, пишет "Украинская правда".

В ноябре 2021 года истек срок пятилетнего запрета на въезд Варламову.

"По состоянию на дату запроса (5 ноября. - Gazeta.ua) СБУ решение о запрете въезда запрашиваемому иностранцу не принимало. В случае наличия определенных законодательством оснований СБУ примет необходимые меры", - отметили в СБУ.

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Журналисты поинтересовались также у Государственной пограничной службы, есть ли там основания отказать Варламову во въезде, если он решит его осуществить.

"Для иностранных граждан, кроме привлечения к административной ответственности, устанавливается и запрет въезда на территорию Украины (в случае нарушения порядка въезда-выезда в Крым. - Gazeta.ua). В случае попытки пересечения государственной границы и подтверждения фактов незаконного пребывания такому лицу откажут во въезде в Украину и запретят приезжать три года", - сказал спикер ГНСУ Андрей Демченко.

В начале ноября Илья Варламов обнародовал в Youtube фильм об истории независимой Украины, который извращает или умалчивает некоторые факты. К примеру, российско-украинскую войну. Также фильм содержит элементы пропаганды. В частности, "свидетельство крымчан". Те рассказывают, как "вежливые человечки обеспечивали порядок" во время начала попытки оккупации полуострова. Лента вызвала негодование со стороны украинцев.

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12
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