Финляндия призывает страны ЕС вводить миротворцев на Донбасс

Финляндия призывает ввести миротворцев на Донбасс. Фото: БезТабу

Власти Финляндии готовы отправить миротворцев на территорию Донбасса и настаивают, чтобы в этой операции приняли участие еще больше стран Евросоюза.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Юсси Ниинистьо во время пресс-конференции с главой Минобороны Степаном Полтораком в Хельсинки. Он отметил, что его страна поддерживает введение на Донбасс миротворческой миссии ООН, впрочем, видит проблему с сокращением участников этой миссии только к нескольким странам Евросоюза, передает Reuters.

"Нобходимо отбросить идею о том, что некоторые страны ЕС являются более приемлемыми для привлечения к миссии ООН, чем другие государства. Состав любой возможной миротворческой миссии должен быть расширенным и учитывать определенные требования", - подчеркнул Ниинистьо.

По его словам, решение о введении миротворческой миссии требует одобрения как со стороны Украины, так и от России. При этом он не назвал количества военных, которых Финляндия будет готова отправить на Донбасс.

"Если речь идет о количестве войск, еще рано что-то говорить... Но Финляндия, Швеция, Австрия, Швейцария и Ирландия не могут прислать всего количества военных, необходимых для такой операции. Нам нужно больше стран", - подытожил Ниинистьо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европейский Союз выделит €24 млн для жителей Донбасса

Ранее стало известно, что Российская Федерация не против размещения миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса, которая неподконтрольна Украине.