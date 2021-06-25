Филатов может стать техническим кандидатом Зеленского, чтобы отобрать голоса у Кличко - Вигиринский

Хотя до очередных президентских выборов еще 3 года, на Банковой начали готовить технических кандидатов, чтобы "решить" проблемы с конкурентами. Первым таким кандидатом, похоже, стал мэр Днепра Борис Филатов, который должен отобрать голоса у Виталия Кличко, и не дать мэру Киева выйти во второй тур выборов. Об этом в своем блоге на ЛигаБизнесИнформ пишет Андрей Вигиринський, юрист и аналитик.

Вигиринский отмечает, что именно фигуру Кличко Банковая рассматривает как наиболее опасного для себя противника. Он недавно выиграл столичные выборы с фантастическим результатом более чем 50%. При этом опозорил ставленницу Зеленского - Ирину Верещук. А с начала пандемии мэр Киева неоднократно вступал в конфронтацию с центральной властью относительно подходов в борьбе с коронавирусом. При этом он выступал не только как мэр крупнейшего города, но и как голос регионов - с позиций председателя Ассоциации городов Украины.

Уже весной этого года в столичных коммунальных предприятиях состоялись обыски налоговиков и правоохранителей. А в начале июня в Хмельницком прошел Конгресс региональных и местных властей, куда председателя Ассоциации городов не пригласили. Формально главой Палаты местных властей этого конгресса был избран Андрей Садовый, но ключевым спикером стал его заместитель и мэр Днепра Борис Филатов

Именно Филатов стал основным ньюз-мейкером после конгресса, оправдывал отсутствие на конгрессе Кличко и брал на себя роль представителя интересов всего местного самоуправления. Параллельно, Филатов и его давний бизнес-партнер Геннадий Корбан резко снизили градус критики в адрес Зеленского и его Офиса. На Банковой ответили взаимностью.

"В текущем году общественность не шокируют новостями о завершенных и направленных в суд уголовные производства в отношении представителей мэрии Днепра, которые должны быть логическим следствием расследования преступлений, в рамках которых, в 2019-2020 годах сотрудниками СБ Украины, чуть ли не ежемесячно обыскивали коммунальные предприятия и учреждения Днепра. В логике украинской политики это обычно свидетельствует о появлении нового, ситуативного политического альянса", - рассуждает Вигиринский.

Собственно, такой альянс сейчас выгоден как "хозяевам" Днепра, так и Банковой. Филатов имиджево размывает и организационно ослабляет Кличко, поскольку тоже является выходцем из местного самоуправления, тоже представляет интересы местных властей, но в пределах Палаты местных советов, а не Ассоциации городов Украины. А следует понимать, что для Кличко именно Ассоциация городов Украины - это ключ к работе с региональными элитами и развертывания собственной кампании накануне выборов, после того как его партия фактически растворилась в "Блоке Петра Порошенко". А для днепровцев, в основном Корбану, это не только возможность "спать спокойно", но и новый шанс на выход в общенациональную политику с "Предложением", после разгрома Порошенко проекта "Укроп".

Именно поэтому уже в ближайшее время можно ожидать дальнейшего давления на столичного мэра и создание максимально благоприятных условий для "техника" из Днепра.