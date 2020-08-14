"Евросолидарность" требует созвать внеочередную Раду из-за ситуации с Covid-19

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Партия "Европейская солидарность" требует немедленно созвать внеочередную сессию Верховной Рады из-за роста уровня заболеваемости Covid-19.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба партии ЕС в Facebook со ссылкой на заявление народного депутата Ростислава Павленко.

"Европейская солидарность" требует немедленного созыва внеочередной сессии Верховной Рады из-за катастрофической ситуации с ростом уровня заболеваемости коронавирусом", - говорится в сообщении.

Павленко отметил, что руководство Украины "продолжает игнорировать неотложные нужды медицинской системы", а экономика страны рушится из-за "бездумного управленческого хаоса".

Политик также подчеркнул недопустимость использования средств спецфонда борьбы с коронавирусом на пиар.

"В этой ситуации парламент должен остановить тотальное бездействие и скатывание Украины в экономическую пропасть", - заявил Павленко.

Как отметил политик, "Европейская Солидарность" отмечает, что в разгар пандемии главными направлениями работы должно стать усиление медицинской системы государства, защита врачей и поддержка бизнеса.