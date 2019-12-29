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воскресенье, 29 декабря 2019 11:17

"Европейская Солидарность" резко раскритиковала обмен пленными

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&quot;Европейская Солидарность&quot; резко раскритиковала обмен пленными
В партии "ЕС" назвали цель обмена пленными. Фото: Rubryka.com

"Европейская Солидарность" категорически осуждает включения в списки на обмен пленными бывших сотрудников "Беркута", которые причастны к убийствам Небесной сотни во время Революции достоинства.

Россия всегда стремилась к включению их в списки на обмен, но пятый президент Украины Петр Порошенко и наша политическая сила всегда считали такой формат недопустимым.

Мы как никто понимаем исключительную важность освобождения наших граждан из плена, и именно поэтому Петр Порошенко добился освобождения более 3000 украинских пленных. Однако, при этом, он всегда находил другие возможности для освобождения украинцев из плена.

Решение властей об обмене лиц, причастных к преступлениям против участников Революции достоинства, оборвет последние нити к непосредственным заказчикам преступлений, а уже сейчас очевидно, что эти нити ведут в Москву, к главному заказчику Путину и его марионетке Януковичу. Стремление россиян получить беркутовцев под свою юрисдикцию является публичным признанием причастности Кремля к массовым расстрелам на Майдане, а операция по обмену пленными понадобилась исключительно для того, чтобы замести преступления, которые стали началом военной интервенции России в Украине.

Не для того России понадобилась выдача беркутовцев, чтобы организовать обмен пленными, а для того России понадобился обмен пленными, чтобы получить беркутовцев.

Тем более вызывает возмущение согласие украинской власти на выдачу России важных участников и свидетелей преступлений российской агентуры. Хотя разве можно было ожидать чего-то другого от скалозубов, которые в разгар трагических событий на Майдане советовали "Беркуту" эбонитовыми палочками получать электричество, избивая протестующих?

Особенно отвращение вызывает генеральный прокурор Рябошапка, который, будучи согласно материалам американского следствия "на 100%" человеком Зеленского, вместо того, чтобы обеспечивать справедливое наказание преступников, публично оправдывает их освобождение "прямо в зале суда".

Потеря лиц, причастных к убийствам на Майдан сделает невозможным наказание исполнителей и заказчиков преступлений совершенных во время Революции достоинства и ответственность за это будет лежать исключительно на нынешней власти и лично президенте Зеленскому.

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