"Европейская солидарнисть" добилась заседания Киевсовета для выделения дополнительных 400 млн грн на борьбу с коронавирусом

На борьбу с коронавирусом выделят дополнительные 400 млн грн. Фото: eurosolidarity.org

400 млн грн из бюджета Киева 22 декабря дополнительно выделят на борьбу с коронавирусом. Внеочередное заседание Киевсовета инициировала фракция "Европейская солидарность".

Как сообщила 16 декабря председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, это стало возможным благодаря аудиту столичного бюджета-2020, который был проведен "Европейской солидарностью".

"422 миллиона - это существенная сумма, которая поможет нашим больницам пережить этот переходный период между бюджетами, когда у нас будет локдаун, праздники, но киевляне продолжают болеть и нуждаются в неотложной медицинской помощи. Мы сможем, не снижая темпы и качество оказания помощи, пережить этот сложный период, пока пойдут новые поступления из бюджета 2021 года", - отметила тогда Марина Порошенко.

"Европейская солидарность" призвала мэра Киева Виталия Кличко провести внеочередное заседание как можно скорее, чтобы медучреждения столицы успели приобрести медикаменты, оборудование и средства защиты.

"Мы приняли решение профильной комиссией по инициированию внеочередной сессии 21 декабря. Если такая сессия мэром будет поддержана и проведена, то наши больницы смогут реализовать средства на приобретение всего необходимого для борьбы с коронавирусом еще в этом году", - отметила Марина Порошенко.

Как сообщил Виталий Кличко на брифинге в пятницу, внеочередное заседание состоится 22 декабря. Он также подтвердил, что Департамент здравоохранения подготовил соответствующий проект изменений в программу "Здоровье киевлян".