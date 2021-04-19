Европа ждет США: достижения и потери парижского визита Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность
Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность
Просмотров: 144
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 10179
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 846
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 450
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1125
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 603
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1476
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 702
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1773
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 972
Фото
Все фото
4
3
8
7
4
&quot;Слуга народа&quot; Тищенко устроил жене вечеринку во время локдауна
"Слуга народа" Тищенко устроил жене вечеринку во время локдауна
Степанову в Раду принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19
Степанову в Раду принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19
Тайная дача Путина: стало известно, где он встречался с Януковичем - фото
Тайная дача Путина: стало известно, где он встречался с Януковичем - фото
Депутат Зинкевич стала прототипом куклы Barbie
Депутат Зинкевич стала прототипом куклы Barbie
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
Видео
Все видео
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
ОПЗЖ внесла залог за подозреваемого в госизмене "эксперта"
ОПЗЖ внесла залог за подозреваемого в госизмене "эксперта"
"Нафиг нужен такой канал" - журналист Кипиани о "Доме"
"Нафиг нужен такой канал" - журналист Кипиани о "Доме"
Россия предостерегла Турцию от продажи Украине ударных беспилотников
Россия предостерегла Турцию от продажи Украине ударных беспилотников
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
Интервью
1/5
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 10179
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 846
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 450
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1134
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 2169
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 81
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
понедельник, 19 апреля 2021 20:24

Европа ждет США: достижения и потери парижского визита Зеленского

  Комментировать
Европа ждет США: достижения и потери парижского визита Зеленского
Батозский объяснил, почему парижский визит Зеленского оказался безрезультатным. Фото: Свои.City

В отличие от 2014 концентрация войск у нашей границы сейчас - игра Путина с Соединенными Штатами. Об этом сказал в комментарии Gazeta.ua политолог Константин Батозский по поводу встречи Владимира Зеленского с Эммануэлем Макрона и Ангелой Меркель в Париже.

"Если у Трампа был спецпредставитель по Украине, то Байден назначил спецпредставителя по" Северному потоку-2 ". Проверяются на прочность евроатлантические отношения. Мы стали ареной столкновения, поэтому и результаты от парижского визита Зеленского слабые. Европейцы хотели бы поговорить более с новой американской администрацией. В Макрона и Меркель заканчиваются каденции и хотят войти в историю как те, что наладили евроатлантическое сотрудничество. Ждут дальнейшую динамику в отношениях Байдена и Путина. Есть риск что станем театром военных действий, но хорошо, что находимся на повестке дня", - добавляет.

Отрицательным моментом визита называет то, что президент не добивался экономической поддержки Украины, ведь это наша безопасность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог

"Никакого прорыва не произойдет. Минские соглашения - это клей, в котором все тонет. Имеем видеть хоть один жест доброй воли со стороны России - разблокировка границ или обмен пленными. К тому времени ничего не будет происходить. Сейчас Россия дала четкий сигнал, что в мире не заинтересована. Европейская дипломатия слабая со времен Второй мировой. с ними есть шанс работать как с экономическим блоком, если будет взаимопроникновение. Ведь ЕС - прежде всего экономический блок. в противном случае у них слабый интерес к украинским проблемам. Это формальные союзники. Реальными являются США и Турция. Балканские войны продолжались десятилетия, Германия и Франция договаривались, но пока американские самолеты не разнесли режим Милошевича (югославский политик и государственный деятель, президент Союзной Республики Югославия (1997-2000), Сербии (1986-1997). Ключевая фигура конфликтов, последовали после распада Югославии в начале 1990-х годов. Его считают одним из главных виновников этих событий. - Gazeta.ua), ничего не происходило", - подытожил Батозский.

У Владимира Зеленского 16 апреля были две части встречи. Сначала с президентом Эммануэлем Макрона, а потом подключилась по видеосвязи канцлер Германии Ангела Меркель. Будет заседание советников "Нормандской четверки" 19 апреля. Будут обсуждаться кластеры, сделанные немецким и французским стороной с дополнениями Украины. Также Зеленский предложил Макрона подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Европа ждет США: достижения и потери парижского визита Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
апреля

Расстреляли 104 жителей села

В Харькове арестовали 700 представителей интеллигенции

Столичный район сравняли с землей

Запустили первую космическую станцию

Обнаружили растение, которое отгоняет злых духов и добавляет храбрости

Самое читаемое
&quot;Груди-шары&quot;: Седокова фурор пикантным фото
"Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото Просмотров: 14526
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
10
 Просмотров: 10622
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
10
 Просмотров: 10540
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 5 Просмотров: 10179
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
8
 Просмотров: 7110
Политика
Одно из дел о нападении на Стерненка закрыли
Одно из дел о нападении на Стерненка закрыли Просмотров: 243
"Украина - на растяжке Минских договоренностей" - что изменит парижский визит Зеленского
"Украина - на растяжке Минских договоренностей" - что изменит парижский визит Зеленского
 Просмотров: 171
Российский дипломат имеет 72 ч., чтобы уехать из Украины
Российский дипломат имеет 72 ч., чтобы уехать из Украины Просмотров: 360
СБУ нашла у госслужащих по два паспорта
СБУ нашла у госслужащих по два паспорта Просмотров: 720
В "Слуге народа" прокомментировали скандал с вечеринкой Тищенко
В "Слуге народа" прокомментировали скандал с вечеринкой Тищенко Просмотров: 945
Больше всего комментируют
6
Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов
5
Россия просит помилования у всего мира
4
"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского
2
РФ не хочет мира и блокирует любые шаги - Кравчук
1
В течение 48 часов страну должны покинуть 18 российских дипломатов – МИД Чехии
Голосов: 6680
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть