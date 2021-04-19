Европа ждет США: достижения и потери парижского визита Зеленского

Батозский объяснил, почему парижский визит Зеленского оказался безрезультатным. Фото: Свои.City

В отличие от 2014 концентрация войск у нашей границы сейчас - игра Путина с Соединенными Штатами. Об этом сказал в комментарии Gazeta.ua политолог Константин Батозский по поводу встречи Владимира Зеленского с Эммануэлем Макрона и Ангелой Меркель в Париже.

"Если у Трампа был спецпредставитель по Украине, то Байден назначил спецпредставителя по" Северному потоку-2 ". Проверяются на прочность евроатлантические отношения. Мы стали ареной столкновения, поэтому и результаты от парижского визита Зеленского слабые. Европейцы хотели бы поговорить более с новой американской администрацией. В Макрона и Меркель заканчиваются каденции и хотят войти в историю как те, что наладили евроатлантическое сотрудничество. Ждут дальнейшую динамику в отношениях Байдена и Путина. Есть риск что станем театром военных действий, но хорошо, что находимся на повестке дня", - добавляет.

Отрицательным моментом визита называет то, что президент не добивался экономической поддержки Украины, ведь это наша безопасность.

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"Никакого прорыва не произойдет. Минские соглашения - это клей, в котором все тонет. Имеем видеть хоть один жест доброй воли со стороны России - разблокировка границ или обмен пленными. К тому времени ничего не будет происходить. Сейчас Россия дала четкий сигнал, что в мире не заинтересована. Европейская дипломатия слабая со времен Второй мировой. с ними есть шанс работать как с экономическим блоком, если будет взаимопроникновение. Ведь ЕС - прежде всего экономический блок. в противном случае у них слабый интерес к украинским проблемам. Это формальные союзники. Реальными являются США и Турция. Балканские войны продолжались десятилетия, Германия и Франция договаривались, но пока американские самолеты не разнесли режим Милошевича (югославский политик и государственный деятель, президент Союзной Республики Югославия (1997-2000), Сербии (1986-1997). Ключевая фигура конфликтов, последовали после распада Югославии в начале 1990-х годов. Его считают одним из главных виновников этих событий. - Gazeta.ua), ничего не происходило", - подытожил Батозский.

У Владимира Зеленского 16 апреля были две части встречи. Сначала с президентом Эммануэлем Макрона, а потом подключилась по видеосвязи канцлер Германии Ангела Меркель. Будет заседание советников "Нормандской четверки" 19 апреля. Будут обсуждаться кластеры, сделанные немецким и французским стороной с дополнениями Украины. Также Зеленский предложил Макрона подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС.