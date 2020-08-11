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вторник, 11 августа 2020 15:32

Европа собирается реагировать на события в Беларуси

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Европа собирается реагировать на события в Беларуси
Европа работает над реакцией на протесты в Беларуси. Фото: Pixabay

Над реакцией на события в Беларуси работает Европейский Союз.

Там собираются ответить на то, что белорусские силовики применили физическое насилие по отношению к протестующим, об этом высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель написал в Twitter.

"Внимательно следим за событиями и работаем над реакцией ЕС и совместной декларацией 27 стран-членов вместе с министрами иностранных дел Совета ЕС", - сказал Боррель.

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Он также призвал белорусские власти прекратить жестокие репрессии и аресты мирных протестующих в стране.

"Белорусский народ имеет право на демократию и свободные и честные выборы", - подчеркнул он.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Евросоюз обсудить санкции против Беларуси из-за репрессий против оппозиционеров. Он также пообещал разорвать отношения двух стран, если ситуация в Беларуси не изменится.

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