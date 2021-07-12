"Это позор Зеленского" - Порошенко о суде над боевым генералом Павловским

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Попытка заключить Павловского на территории Украины - это позор Зеленскому"

Судилище над боевым генералом Павловским, против которого в России возбуждены уголовные дела за защиту Украины, - это системное преследование со стороны властей Зеленского украинских генералов, волонтеров и активистов.

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время согласительного совета.

"Продолжается судилище над боевым генералом, организатором обороны Мариуполя Игорем Павловским. Именно за уничтожение российских войск против него в России возбуждено уголовное дело, что делает Павловскому честь", - напомнил Порошенко.

"А вот попытка заключить его на территории Украины - это позор Зеленскому, который является заказчиком и организатором этого политически мотивированного дела. Как и дела многих других генералов, которые рассыпались - генерала Марченко, генерала Шевчука, генерала Назарова. И не только генералов - Риффмастера с Сил специальных операций, депутата Федыны, Маруси Зверобий", - перечислил Порошенко.

"Смотрите, какой длинный список тех, кого зеленая власть пытается упрятать за решетку. Я хочу подчеркнуть, что это то, чем занимался Янукович. Кто-то хочет быть похожим на Путина или на Лукашенко, он все ближе и ближе приближается к Януковичу", - резюмирует Порошенко.