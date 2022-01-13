"Это позор, Зеленский подставляет Украину" – юрист о конкурсе на главного спецпрокурора

Президент Владимир Зеленский давал президенту США Джо Байдену личное обещание, что конкурс будет завершен до конца года, говорит эксперт группы судебной реформы Реанимационного пакета реформ Роман Маселко. Фото: "Украинская правда"

Власти хотят поставить руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры лояльного человека, поэтому затягивают конкурс. Это подставляет репутацию Украины перед стратегическими партнерами в условиях войны с Россией. Об этом Gazeta.ua рассказал адвокат, эксперт группы судебной реформы Реанимационного пакета реформ Роман Маселко.

"Затягивать могут долго. То, что комиссия не смогла проголосовать за математическую операцию – что 230 плюс 16 будет 246 – было стыдом и позором. Кто-то из комиссии болеет, у кого кошка голодна дома. Теряли дипломы и справки. Можно ожидать чего угодно. Тянуть могут, пока ждут отмены конкурса решением ОАСК, например. В итоге проигрывает Украина", – говорит Маселко.

Это особенно циничный саботаж, подчеркивает адвокат.

"К конкурсу приковано внимание первых лиц наших стратегических партнеров. Президент Владимир Зеленский давал президенту США Джо Байдену личное обещание, что конкурс будет завершен до конца года. Под этот конкурс подвязана наша помощь от ЕС. Обращали внимание послы Большой семерки. Действия членов конкурсной комиссии – это уже преступление и злоупотребление служебным положением", – рассказывает адвокат.

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Когда фавориты власти не прошли, было ясно, что конкурс будут пытаться сорвать, подчеркивает Маселко.

"Но чтобы так – не мог представить. Удобства от блокирования конкурса значительно меньше, чем потеря репутации государства. Послы Большой семерки говорили, что придут всем составом на заседание комиссии. Но принять решения они не могут. Международные партнеры могут отказаться от помощи и поддержки - и это во время агрессии России. Международные наблюдатели могут отказаться от участия в наших конкурсах", – уточняет адвокат.

"САП – головний орган во всей антикоррупционной инфраструктуре. Потому что даже у НАБУ руки и ноги связаны потому, что нет руководителя Спецпрокуратуры. В настоящее время эти функции выполняет генеральный прокурор. Но логика в том, чтобы САП была независимой и от генпрокурора. В развале дела Татарова и передаче его в СБУ сыграла генеральная прокурорка (2 декабря 2020-го НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову. Но его не вручили, потому что генеральная прокурорка Ирина Венедиктова отстранила четырех прокуроров, которые вели дело. – Gazeta.ua)", – говорит Маселко.

Власти пытаются поставить во главе правоохранительных ведомств людей по принципу лояльности, рассказывает адвокат.

"Международные партнеры и общество указывали, что это невозможно. Люди во главе этих структур должны быть независимыми. Это принцип успешной борьбы с коррупцией. Только наказание представителей действующей власти будет иметь эффект", – добавляет Маселко.

Конкурс на должность главы САП продолжается с января 2021 года. В декабре прошлого года конкурсная комиссия отказалась утвердить результаты. Глава конкурсной комиссии Екатерина Коваль заявила, не делают этого, поскольку ждут ответа из Офиса генпрокурора, который позволит объявить победителей. Избрать нового руководителя САП и обеспечить прозрачный процесс избрания нового директора Национального антикоррупционного бюро Владимир Зеленский обещал после встречи с президентом США Джо Байденом 1 сентября 2021 года. Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона о стратегическом партнерстве двух стран.