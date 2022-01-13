"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист

"План прикрытия" Зеленского состоит в том, чтобы озвучить требования Запада – помочь бороться с олигархами, говорит экономист Алексей Кущ. Фото: "Украинская правда"

Олигархи могут не опасаться, что санкции Совета нацбезопасности и обороны против них распространят другие страны. Заявлениями об этом президент Владимир Зеленский пытается переложить ответственность за свой провал на страны Запада. Такое мнение Gazeta.ua выразил экономист Алексей Кущ.

"Власть пытается снять с себя ответственность за провал закона об олигархах. Он совершенно нефункциональный. С олигархической системой нужно бороться системными мерами – политическими, экономическими. Один небольшой закон не поможет. Зеленский понимает, что этот закон – медийная технология. Нужен был для повышения рейтинга. А сейчас придет время предъявлять результаты, а их не будет. Тогда рейтинг начнет падать даже больше, чем вырос", – говорит экономист.

"План прикрытия" Зеленского состоит в том, чтобы озвучить требования к Западу – помочь бороться с олигархами, говорит Кущ. "Аргументировать будут тем, что деньги олигархи выводили за границу. Технология такова: "Мы хотели бороться с олигархами, а нам не помогли. Украина осталась одна". Сказать, что внутри страны кто-то мешает бороться с олигархами, уже не получится", – рассказывает экономист.

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На Западе не борются с олигархами, там действуют равные правила для всех, говорит Кущ.

"Не имеет значения, кто вывел деньги незаконно – стоматолог или крупный бизнесмен. Украина должна настроить систему борьбы с незаконным налогообложением, которая работает в мире. Должны бы создать реестр конечных бенефициаров бизнесов, открытый для других стран-партнеров. Они бы тогда открыли свои для Украины. Если бы государство хотело бы бороться с детенизацией налогообложения, то этим занимались бы. Это полный провал власти, что она не может этого", – говорит экономист.

Идея распространить санкции на другие страны совершенно нереальна, говорит Кущ.

"На Западе скептически относятся к украинским санкциям. Потому что люди, против кого их ввели, подают иски в европейские суды и выигрывают, потому что доказательств Украина не может предоставить. В Латвии по представлению нашего государства блокировали счета близких к Януковичу политиков на около 40 миллионов долларов. Украина не смогла предоставить доказательства коррупционного происхождения средств. Их причислили в бюджет Латвии как ничейные. Такие истории ничего не научили власти. На Западе нет веры в украинские суды, потому что их решения выборочные", – отмечает экономист.

Президент Владимир Зеленский поставил перед СНБО задачу отработать механизм взаимодействия с международными и иностранными партнерами для того, чтобы статус олигарха и связанные с ним ограничения действовали не только в пределах Украины. "Чтобы наши партнеры также реагировали, также устанавливали дополнительные контроли по активам и деятельности таких лиц за рубежом", - пояснил министр юстиции Денис Малюска в эфире телеканала "Рада".