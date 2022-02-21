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понедельник, 21 февраля 2022 15:02

"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка

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Сегодня, 21 февраля, в Украине и в мире отмечают Международный день родного языка.

Украинцы в Facebook публикуют поздравления, распространяют хэштег #ріднамова.

Стихотворение поэтессы Лины Костенко зачитал лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Запишите видео с любимыми строчками на родном языке", - призвал он.

1 июля 2021 Верховная Рада приняла закон "О коренных народах", который призван гарантировать языковые права коренных народов Украины, напоминает уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Одним из языков коренных народов Украины, находящихся под серьезной угрозой исчезновения, является крымско-татарский", - отметил и напомнил о репрессиях и преследованиях этого языка российскими оккупантами.

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"Язык - оружие. Это - сильнейший инструмент сохранения и развития материального и духовного наследия каждого народа. Поэтому защищать языки коренных народов и все больше утверждать украинский язык как государственный - наше общее задание", - заявил уполномоченный.

 

С днем родного языка поздравляют духовенство, культурные деятели, политики.

"Для украинцев родной язык всегда был больше, чем инструмент общения. Благодаря ему мы узнавали своих, когда украинский народ находился под гнетом империй, с ним мы объединялись и боролись за независимость. И именно от него враги прежде всего пытались избавиться в напрасных попытках сломать украинцев. Ведь уничтожив язык, уничтожаешь культуру, лишаешь народ истории и способности быть самим собой", - пишет Православная церковь Украины.

 

Также стихотворение Линки Костенко прочитал вокалист группы "СКАЙ" Олег Собчук.

"Усе моє, все зветься - Україна", - процитировал строки.

"Украинцы, развивайте и лелейте наш родной и прекрасный украинский язык! Это наше сокровище и история, элемент нашей культуры и национального сознания. Это наша самоидентификация. Вербальный код", - обратился музыкант.

 
 

С 16 января в Украине вступили в силу положения статьи закона, согласно которой русскоязычные печатные СМИ могут издаваться только при условии дублирования на украинском языке. За нарушения предусмотрены штрафы.

Использование украинского языка обязательно в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. Также на украинском языке должна работать сфера обслуживания.

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