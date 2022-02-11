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Спецтема: Враг возле украинской границы

"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате

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&quot;Есть угроза потери суверенитета&quot; – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
"Выполнить Минские договоренности в российской трактовке – это значит, что Украина самоуничтожится", говорит Олег Рыбачук. Фото: reuters

Россия пытается заставить Украину принять ее трактовку Минских соглашений по особому статусу Донбасса. На переговорах советников "нормандской четверки" в Берлине 10 февраля протянуть этот вопрос не получилось. Теперь попробуют в трехсторонней контактной группе. Об этом Gazeta.ua рассказал глава общественной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

"России не удалось продвинуть свое видение трактовки Минских соглашений. Их сценарий – сначала решить все политические вопросы, а затем – безопасность. Украинский – наоборот. Россия отказалась обсуждать безопасные вопросы. Все это происходит на фоне прибытия российских войск на наши границы. РФ ставит за цель не вторжение, а угрозу. Через нее хотят заставить Украину согласиться на российский вариант Минских соглашений. Это значит, что Украина потеряет суверенитет. Именно поэтому Путин говорил, что нравится вам или нет, мы вас дожмем", – говорит Рыбачук.

Первыми должны обсуждать часть безопасности Минских соглашений, а это не входит в планы России, добавляет эксперт.

"Выполнить Минские договоренности в российской трактовке – это значит, что Украина самоуничтожится. С точки зрения наших интересов соглашаться на это нельзя. Поэтому мы ходим по кругу. Хотя Зеленский намекал, что ожидает встречу глав государств. А Россия хочет иметь предпосылку встречи, что мы будем реализовывать Минские соглашения, как они их видят. Украина же четко говорит, что не сядет на стол переговоров с представителями ОРДЛО", – говорит Рыбачук.

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У сторон есть непримиримые позиции, поэтому так долго продолжаются переговоры, отмечает эксперт.

"Каждая сторона пытается найти трещинку, чтобы потом вставить туда колышек, и разорвать. Были такие попытки и в этот раз. России тяжело, потому что с точки зрения западных демократий невозможно представить выборы в присутствии иностранных войск. Поэтому РФ сложно найти поддержку Запада. Хотя Германия и Франция всячески пытаются закрыть эту тему", – добавляет Рыбачук.

В Берлине на переговорах согласились, что аспекты особого статуса для Донбасса будут проговорены в ТКГ, говорит Рыбачук.

"Туда как раз входят представители ОРДЛО. РФ хочет попытаться провести идею особого статуса Донбасса с другой стороны. Но мы понимаем, что эти представители оккупированного Донбасса – несамостоятельны. В РФ хотят заставить украинскую сторону учесть их точку зрения. Достичь прогресса вряд ли получится", – говорит эксперт.

В Берлине прошла встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки". Она длилась около 9 часов. Советникам "нормандской четверки" не удалось согласовать общий документ.

Украинская сторона надеялась разблокировать работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Планировалось, что Украина предложит варианты улучшения верификации режима "тишины" на Донбассе, а также поднимет вопрос открытия КПВВ и обмена пленными.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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