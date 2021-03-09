Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог

Реформирует ли Зеленский судебную систему. Фото: Lexinform

Политическая ответственность за воплощение судебной реформы на президенте. Именно с ним связаны надежды общества на справедливый суд и он является гарантом прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал политолог Олег Саакян.

С точки зрения принятия решений и создания нормативных условий ответственный парламент. Прежде всего, президентское монобольшинство.

Какова реальная позиция президента по реформе?

Владимир Зеленский действительно хочет перезагрузить систему и осуществить судебную реформу. Этот вопрос его политического выживания. Или он изменит судебную систему, или старая реформированная съест его политическое будущее. По логике политического выживания должен это понимать. С точки зрения его программных обещаний и мотивации, с которой пришел к власти, логично для него было бы осуществить это. Вопрос в возможностях - хватает ли у него инструментов и достаточный ли уровень легитимности в глазах общества.

Как оцениваете законопроект Зеленского о порядке назначения на должности членов Высшего совета правосудия?

Есть замечания со стороны механизмов. Там говорится о том, чтобы позволить судейскому самоуправлению самим формировать себе контролирующий орган. Это запрет систему. Внутри будет циркулировать недоверие и деградация. Если создавать внешний механизм контроля, то можно нарушить принцип разделения ветвей власти и Конституцию в части допуска иностранцев к формированию этой ветви. Компромиссного варианта нет. Можно только разбить процесс на этапы, как в кулинарии. Сначала сформировать Высший совет правосудия, тогда судейский корпус, затем - судейское самоуправление и система контроля. Далее - реформирование системы образования и подготовки кадров, создание механизмов общественного контроля на местах, деконцентрация функций суда. Возможно, стоит часть полномочий суда просто отдать другим институтам. Например, системе семейной и бизнес медиации (вид альтернативного урегулирования споров с привлечением посредника - медиатора. - Gazeta.ua), института третейского судьи. Это разгрузит суды и уменьшит количество соблазнов для судей.

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Какие силы могут стать двигателем реформы?

Прежде всего - общество, которое формирует запрос. Но его потенциала для продвижения недостаточно. Все еще живем в патернальном обществе. Часть активистов скорее является частью политического истеблишмента. Также движущей силой будут наши внешние партнеры и наши обязательства перед ними по достижению европейских стандартов. В частности, в области правосудия. Еще - часть внешнеполитических игроков внутри власти, которые могли бы на этом сформировать политический капитал. В частности, сам Зеленский.

Реформы можно будет откатить, уволенных вернуть на должности, решение - отменять, бизнес - забирать

Что мешает реформировать систему сейчас?

Основные противники - коррумпированная часть судейского корпуса, который не хотел бы избавляться привилегированного положения и сверхприбылей за обслуживание олигархических и бизнес-интересов. Также - представители старой и новой политической элиты, которой выгодные условия контролируемого и коррумпированного суда. Это олигархи, заинтересован в сохранении своих монополий. Но во всех средах можно найти и заинтересованных в реформе.

Чем нам грозит промедление с изменениями?

Пока не реформируемся, будем ходить по кругу. Шаги по демократизации украинской политики, государства, общества будут нивелироваться правовым нигилизмом и падением уровня правового государства. Саботировать любой процесс развития государственных институтов. Невозможность добиться справедливого решения в суде будет создавать социальное напряжение, самосуды и другой беспорядок. Реформы можно будет откатить, уволенных вернуть на должности, решение - отменять, бизнес - забирать. Государство не будет эффективным.

Судебная реформа - главное условие получения транша от Международного валютного фонда?

Шансы на получение кредита 50 на 50. В середине лета поймем до конца. Если да, то сможем получить или в конце лета или осенью. Для экономической стабильности задержка транша может быть ощутимой. Следствием станет падение уровня жизни населения.

Во вторник, 9 марта, общественность собралась у столичного "Президент отеля" на улице Госпитальная, куда должны приехать 290 делегатов на съезд судей. Там будут выбирать 4 членов Высшего совета правосудия и судью Конституционного суда. Акция называется "Нет съезду судейской нечести".