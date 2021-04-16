Если Россия будет воевать с Украиной, то только за проигрыш. И прежде всего исторический - Зеленский

Как в 2014-м Россия не смогла захватить юго-восток Украины, так и теперь Путину светит проигрыш. И прежде всего исторический. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский проинформирован о планах Владимира Путина по Донбассу.

Однако Россия не сможет стать победительницей из многих причин, рассказал Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro, текст которого опубликован на сайте ОПГ.

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"Мне кажется, я знаю, чего он хочет, но я не хотел бы его подталкивать", - так ответил Зеленский на вопрос, хочет ли Кремль присоединить Донбасс к России.

"Потому что всегда есть надежда на один процент, что он этого не хочет. Или даже если хочет, то не сделает. Мы слышали эту риторику, что он возьмет весь Донбасс. Но вы должны знать наш народ, и я хотел бы, чтобы вы понимали меня: мы не дадим им ни единого сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило. И это очень важно понимать. Поэтому я очень надеюсь, что они не пойдут дальше, на эскалацию. Ибо, как я уже говорил, это будет проигрыш для всех. И исторически прежде всего для них. Потому что мы - на своей земле", - заявил Зеленский.

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной и в оккупированный Крым. К тому времени на полуострове находилось 32 тыс. 700 российских военных, а в ОРДЛО - 30 тыс. 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины. Представитель президента РФ Дмитрий Песков 2 апреля в очередной раз обвинил Украину в провокациях на Донбассе. С тех пор Россия продолжает наращивать вооруженные силы вблизи украинской границы и в незаконно аннексированом Крыму. Кремль уже перебросил 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников из Южного, Западного и Центрального военных округов России и "ВДВ РФ". Это может означать общее сосредоточение 11-14 тысяч российских военных. Ранее все страны-члены НАТО осудили российскую агрессию на границе с Украиной. США ввели новые санкции против РФ, а Лондон уже заявил, что поддерживает их.