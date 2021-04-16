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пятница, 16 апреля 2021 04:15

Российского посла вызвали "на ковер" в Великобритании

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Российского посла вызвали &quot;на ковер&quot; в Великобритании
Великобритания вызвала российского посла. Фото: Укринформ

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало российского посла - Андрея Келина.

Вызов связан с глубоким беспокойством Соединенного Королевства насчет злонамеренной деятельности, включая кибератаки, вмешательства в демократические процессы и наращивания вооруженных сил вблизи украинской границы и в незаконно аннексированном Крыму, сайт правительства Великобритании.

В ведомстве также заявили, что наращивание российских вооруженных сил на границе с Украиной и в Крыму являются опасными и дестабилизирующими действиями, а России необходимо прекратить свои провокации и снизить напряженность - в соответствии со своими международными обязательствами.

В британском МИД российскому дипломату дали понять, что Лондон поддерживает введенные президентом США Джо Байденом санкций против РФ.

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К границам Украины и во временно оккупированный Крым Россия уже перебросила 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников из Южного, Западного и Центрального военных округов России и "ВДВ РФ".

В зависимости от рода войск, это может означать общее сосредоточение 11-14 тысяч российских военных.

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Дата
16
апреля

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