Все страны-члены НАТО осудили российскую агрессию на границе с Украиной

НАТО осудила российскую агрессию. Фото: Укринформ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что был удивлен консолидированной позицией всех стран-членов НАТО, все как один осудили усиление агрессии РФ против Украины.

"Меня поразило то, что во время заседания Североатлантического совета, когда я слушал каждого отдельного союзника, все тридцать стран-членов Альянса выразили обеспокоенность и решимость увидеть, как Россия будет предпринимать шаги для деэскалации напряженности, которую она создала", - он сказал в Брюсселе во время совместной с министром обороны США и генсеком НАТО пресс конференции по результатам заседания Североатлантического совета.

Он подчеркнул, что обеспокоенность вызывают не только агрессивные действия РФ, но также ее риторика, направленная против Украины.

"Мы видели достоверные докладе по наращиванию российских войск в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины", - отметил Блинкен. Это достигло такого уровня, который не наблюдалось с момента российского вторжения в 2014 году.

"Мы также увидели продолжение атак возглавляемых Россией сил в районе линии разграничения на востоке Украины", - отметил госсекретарь США. С конца марта в результате этих атак погибли 12 украинских военных.

Украина продемонстрировала реальную сдержанность на фоне российских провокаций.

"Именно поэтому мы фокусируем наше внимание на этом вопросе, именно поэтому обеспокоен Альянс, и мы все разделяем общую обеспокоенность", - подчеркнул Блинкен.

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Меркель и Байден во время телефонного разговора осудили действия России и призвали отвести войска от украинской границы.