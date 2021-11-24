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среда, 24 ноября 2021 11:51

ЕС дал добро на исключение соратника Януковича Клименко из санкционного списка

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ЕС дал добро на исключение соратника Януковича Клименко из санкционного списка
Янукович и Клименко находятся в розыске. Фотоколлаж: ТСН

Послы Европейского Союза одобрили исключить из санкционного списка бывшего министра доходов и сборов режима Януковича Александра Клименко.

Об этом в среду сообщил журналист "Радіо свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС приняли решение исключить бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко из санкционного списка за хищение государственных средств.

В списке остались всего семь человек", - сообщил журналист.

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Осталось семь человек, в том числе Виктор Янукович, из списка 18 в 2014 году.

Виктор Янукович и его сын Александр продолжают находиться под санкциями ЕС.

В прошлом году санкции сняли с бывшего премьера Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Годом ранее из санкционного списка выбыл бывший глава Администрации президента Андрей Клюев.

Александр Клименко был министром доходов и сборов с декабря 2012 года по февраль 2014 года. После бегства Януковича в феврале 2014-го также бежал. В 2019-м суд заочно арестовал Клименко - его обвинили в завладении 3,1 млрд грн государственного бюджета.

Журналисты публиковали видео, как Клименко убегал с бывшим генпрокурором Виктором Пшонкой.

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